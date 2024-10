"Pas en notre nom", proclament les progressistes juifs de Belgique

L'UPJB interpelle la communauté juive face aux plus de 40.000 morts recensés depuis octobre de l'an passé. "Les structures juives sont piégées. Elles obéissent, sauf nous, à une vieille tradition qui consiste à ne pas critiquer Israël. Mais maintenant qu'Israël est dirigée par un gouvernement d'extrême-droite, on ne peut plus se taire. Même si ce qui s'est passé le 7 octobre (quand le Hamas a mené une attaque terroriste meurtrière en Israël) est criminel, rien ne justifie aujourd'hui tous ces morts", a expliqué l'un des administrateurs de l'UPJB, Henri Goldman.

À entendre les membres du comité de l'UPJB, les "notables" qui s'expriment au nom de la communauté juive confirment la prétention qu'a Israël d'agir au nom de tous les Juifs. "Face aux crimes commis en leur nom, dans le meilleur des cas, ils se taisent, dans le pire des cas, ils approuvent. C'est ainsi que tous les Juifs, quoi qu'ils pensent, deviennent aux yeux de l'opinion publique coresponsables du malheur palestinien. Cet amalgame n'est pas pour rien dans la résurgence préoccupante de l'antisémitisme dans le monde", accusent-ils.