Quelque 4.000 personnes attendues pour voir le pape devant l'Aula Magna à l'UCLouvain

Quelque 4.000 personnes seront réunies le samedi 28 septembre sur le parking de l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve à l'occasion de la visite du pape François pour les 600 ans de l'UCLouvain. À l'intérieur du théâtre, ce seront environ 800 personnes qui assisteront à l'échange entre le chef de l'Église catholique et la communauté universitaire, ont précisé les responsables de l'UCLouvain lors d'une conférence de presse lundi.

Les 800 places prévues à l'intérieur du théâtre néo-louvaniste rassembleront, outre la presse, la communauté universitaire au sens large, avec une large place faite aux étudiants, chercheurs, doctorants et professeurs.

Sans donner tous les détails en matière de sécurité, Thierry Zintz, coordinateur de l'événement, a néanmoins précisé que la Grand-Place, certaines voies d'accès et la zone autour de l'Aula Magna seront extrêmement contrôlées. Par contre, les parkings de la ville seront ouverts normalement et une partie de la circulation souterraine restera possible.

La visite du pape, qui devrait prendre la parole une petite vingtaine de minutes, sera animée autour de cinq thématiques: l'éco-anxiété, les racines philosophiques des crises sociales et environnementales, les inégalités sociales, la place des femmes et le rôle de la sobriété et de la solidarité. Lors de son passage, le pape François signera également le livre d'or de l'université.

Le souverain pontife sera en Belgique du 26 au 29 septembre. Outre son passage à l'UCLouvain, le chef de l'Église catholique sera notamment à la KULeuven le vendredi 27 et terminera sa visite par une eucharistie au stade Roi Baudouin le dimanche 29 septembre à Bruxelles.