Soupçons d'emploi fictif au Canard enchaîné: la défense obtient le renvoi du procès en 2025

Le procès de deux ex-dirigeants du Canard enchaîné, d'un ancien dessinateur et de sa compagne, soupçonnés d'abus de biens sociaux au préjudice de l'hebdomadaire satirique qui a révélé l'emploi fictif de Penelope Fillon, a été renvoyé à juillet 2025 en raison de l'état de santé d'un des prévenus.

Dans ce dossier, Michel Gaillard, président du Canard de 1992 à juillet 2023, Nicolas Brimo, qui lui a succédé, l'ancien dessinateur André Escaro et sa compagne Edith Vandendaele, doivent répondre d'abus de biens sociaux ou recel de ce délit, déclaration frauduleuse pour obtenir une carte de presse, faux et usage de faux et déclaration frauduleuse à un organisme social.

Mais à l'ouverture du procès mardi en début d'après-midi, seuls deux des prévenus, Michel Gaillard et Nicolas Brimo, se sont présentés.

En début d'audience, les avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès, arguant des problèmes de santé d'André Escaro, 96 ans, et faisant valoir que sa compagne était obligée de rester à son chevet.