Un passage du "Grand Cactus" de la RTBF massivement porté auprès du CSA pour transphobie

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a été saisi d'un "grand nombre de plaintes" concernant un passage de l'émission du Grand Cactus, diffusé jeudi dernier sur la chaîne Tipik de la RTBF. Les plaignants dénoncent le "caractère transphobe et stigmatisant des paroles de la chanson à l'encontre des personnes transgenres et non binaires", explique le CSA.

Dans la séquence concernée, le comédien belge Damien Gillard et l'humoriste française Cécile Giroud interprètent une chanson intitulée "le 128e sexe", en référence au titre "le 3e sexe" du groupe Indochine. "Chaque seconde, moi je réinvente sur papier mon identité. Et garçon fille ou thé à la menthe, peu m'importe, je suis non genrée", amorce le duo. "Le matin au petit-déjeuner, toute nue je suis dromadaire. Et le soir, juste après le souper, un cahier ou peut-être une fougère", continuent les comédiens.

Depuis sa diffusion, la séquence faisait vivement polémique sur les réseaux sociaux, avant que le CSA ne fasse état, lundi, d'un nombre important de plaintes déposées à ce sujet. Si, sur les réseaux sociaux, la RTBF avance qu'il n'y a "aucune volonté de nuire et qu'il s'agit d'une parodie diffusée dans le cadre d'une émission satirique", les plaignants pointent toutefois le caractère discriminant de ce passage à l'égard des personnes transgenres.