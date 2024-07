Une 5e édition de la Fête de l'Amour à Charleroi

Comme lors des éditions précédentes, le programme mêle des activités festives et des messages forts en faveur des droits des personnes LGBTQIA+. Une nécessité selon Alicia Monard et Babette Jandrain, échevines carolos respectivement de l'Égalité des chances et des Fêtes, alors que la Ville a été la cible en mai dernier, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, d'une "explosion" de commentaires homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux. Ce qui a d'ailleurs incité le policier référent de la police de Charleroi à porter plainte.

"Après quatre éditions de la Fête de l'Amour déjà, j'aurais aimé dire que l'homophobie et la transphobie n'existaient plus. Mais cet épisode extrêmement violent a montré que c'était loin d'être le cas", a indiqué Alicia Monard.