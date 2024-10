Barry Baltus 7e du Grand Prix d'Australie à Phillip Island

Au lendemain de sa meilleure qualification de la saison, le Warétois au guidon de sa Kalex du RW Racing GP a confirmé son bon résultat en course. Et pourtant, un départ compliqué l'a fait rétrograder jusqu'à la 13e position en début d'épreuve. Sur un bon rythme, il est parvenu à remonter tout au long de la course pour terminer à la 7e position, à 10.775 secondes du vainqueur l'Espagnol Fermin Aldeguer et 3.547 secondes du podium.

Cette 7e place est son deuxième meilleur résultat de la saison après sa 2e place lors de la manche d'ouverture au Qatar. C'est la cinquième fois qu'il termine dans les points en dix-sept Grands Prix.