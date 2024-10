Bertrand Baguette 5e des 3 Heures d'Autopolis

La sixième manche du SuperGT (championnat japonais de grand tourisme) a été perturbée par les conditions météorologiques, poussant les organisateurs à décaler les qualifications au dimanche matin. Une séance où la Nissan Z de Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine a terminé à la 12e place.

Longue de trois heures, l'épreuve d'Autopolis a été marquée par plusieurs neutralisations, donnant parfois à la course des airs de loterie. Bertrand Baguette s'est retrouvé au 3e rang après son premier arrêt aux stands. Une position que son équipier n'a pas su maintenir et c'est finalement à la 5e place que le duo a croisé le drapeau à damiers. C'est la quatrième fois d'affilée que Baguette et Hiramine terminent dans le top 5.