Dries Vanthoor et Charles Weerts deux fois 2e à Hockenheim

Arrivés en tête du championnat après avoir remporté deux des quatre premières courses, le Limbourgeois Dries Vanthoor et l'Aubelois Charles Weerts ont mal entamé leur week-end à Hockenheim en se qualifiant à une lointaine 19e place pour la Course 1 (60 minutes), disputée le samedi. Mais un bon premier relais de Weerts cumulé à un arrêt éclair de l'équipe WRT ont permis au duo de terminer à la 2e place. Ils ont terminé à une seconde de la Mercedes-AMG de l'Autrichien Lucas Auer et de l'Allemand Maro Engel, qui faisait coup double en s'imposant et en reprenant la tête du championnat pour un demi-point.

Ce dimanche, les qualifications se sont mieux déroulées avec une 3e position en vue de la Course 2 (60 minutes), qu'ils ont de nouveau terminée à la 2e position, cette fois derrière la Ferrari 296 du Britannique Ben Green et du Finlandais Konsta Lappalainen. Le duo Auer/Engel ayant cette fois terminé 3e, Vanthoor et Weerts ont immédiatement repris la tête du championnat, mais avec un petit point d'avance.