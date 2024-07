Huitième dimanche, Amaury Cordeel est de retour dans les points en Formule 2 à Spa

L'Anversois Amaury Cordeel a terminé 8e de la course Principale de Formule 2 ce dimanche à Spa-Francorchamps.

Après deux rendez-vous compliqués, Amaury Cordeel a vécu un week-end plus positif à domicile en Formule 2. Le vendredi, il a signé le 11e temps en qualifications, loupant d'un rien la 10e place qui lui aurait permis de partir en pole position pour la Course Sprint du samedi, selon le principe de grille inversée. D'abord reprogrammée en raison de la pluie, la course Sprint n'a duré que 8 tours avant d'être interrompue après 8 tours avec une 11e place pour l'Anversois.

Ce dimanche, Cordeel a fait partie des quelques pilotes qui ont fait le choix de partir avec des pneus mediums. Un choix payant et une course sans erreur, contrairement à d'autres pilotes, ce qui lui a permis de terminer à la 8e place, sa première arrivée dans les points en cinq courses.