L'écart salarial entre sportives et sportifs rémunérés s'élève à 81%

L'écart salarial entre les sportifs et les sportives rémunérés en Belgique s'élève à 81%, ressort-il samedi du rapport annuel sur l'écart salarial de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Depuis 2022, un nouveau régime de sécurité sociale est entré en vigueur pour les sportifs rémunérés, précise-t-il. Les cotisations ONSS se basaient auparavant sur un revenu plafonné, tandis qu'elles sont désormais calculées en fonction de leur salaire réel.

"Les disparités professionnelles entre les femmes et les hommes sont énormes. 6% seulement des sportifs professionnels sont des femmes. De plus, il s'agit d'un emploi à temps partiel pour 59% d'entre elles, contre seulement 30% pour leurs homologues masculins. Faire du sport de haut niveau à temps partiel est illusoire: en pratique, cela signifie être payé à temps partiel pour se consacrer (plus qu') à temps plein à son sport", souligne le directeur de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Michel Pasteel.

L'Institut estime que certaines actions concrètes comme des primes identiques pour des compétitions similaires pratiquées par les femmes et les hommes, une plus grande couverture médiatique des compétitions féminines et mixtes ou un soutien équitable des pouvoirs publics et des fédérations aux athlètes peuvent permettre de construire une égalité salariale.