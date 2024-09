MotoGP: l'Espagnol Martin remporte le GP d'Indonésie et conforte sa position en tête du championnat

Sur la piste surchauffée de Mandalika, Martin, parti en pole position, a mené de bout en bout, et l'a emporté devant le jeune pilote espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3) et l'Italien Bagnaia, son dauphin au classement général.

Respectivement 3e et 4e au classement général, Bastianini et Marc Marquez (Ducati-Gresini) ont été contraints à l'abandon.

"(C'était) une course très, très difficile. J'ai eu beaucoup de mal au départ. C'est le cinquième départ consécutif où nous avons du mal. Nous devons améliorer ce domaine", a réagi l'Italien.

"Dès que je suis revenu devant, j'ai pu attaquer, mais c'était trop tard", a-t-il ajouté.

Sur les 21 pilotes au départ sur ce circuit au fort taux d'humidité, posé le long des eaux turquoise de l'île de Lombok, seuls 12 ont terminé. L'Espagnol Alex Marquez et l'Australien Jack Miller ont abandonné dès l'entame dans une chute impliquant deux autres pilotes.

Fabio Quartararo (Yamaha), qui avait pris la 3e place l'an passé, a accroché le Top 10, au 7e rang.

"C'était cool, je me suis amusé à partir du 10e tour. On avait même le rythme pour être encore plus près du top 5. On va continuer à suivre la voie que l'on a choisie pour nous améliorer, même si à Motegi ce sera plus compliqué" a déclaré le champion du monde 2021 après la course.

L'autre pilote français du plateau Johann Zarco, 9e, a lui obtenu son meilleur resultat de la saison.

"Je suis content, je redoutais une longue course sous la chaleur, mais finalement le weekend s'est bien passé et je suis content d'avoir saisi l'opportunité de confirmer les performances entraperçues dès vendredi" a expliqué le pilote Honda, le mieux classé au championnat du monde (17e) de la marque japonaise qui jouera à domicile le week-end prochain avec le Grand Prix du Japon.