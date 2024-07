Pascal Wehrlein s'impose à Londres et prend la tête du général, Stoffel Vandoorne 9e

L'Allemand Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) a remporté samedi le premier ePrix de Londres, 15e des 16 manches du championnat de monde de Formule E, et a pris à cette occasion la tête du classement des pilotes. Stoffel Vandoorne (DS Penske) a terminé neuvième.

Wehrlein, troisième sur la grille de départ, a bouclé les 39 tours du circuit de Londres en 55:15.663. Il a devancé le Néo-Zélandais Micth Evans (Jaguar TCS), parti en pôle position. Le Suisse Sébastien Buemi (Envision) complète le podium.

Vandoorne, 20e sur la grille de départ, a terminé 9e.

Au classement général, Wehrlein prend la première place avec 180 points, trois que de plus qu'Evans et sept de plus que le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar TCS), leader avant l'ePrix mais seulement septième à Londres. Vandoorne reste 10e avec 57 points.