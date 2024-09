Une première balle de match pour Thierry Neuville au Chili

Alors qu'il reste trois rallyes à disputer, Thierry Neuville (Hyundai) trône en tête du championnat du monde WRC avec 34 points d'avance sur son équipier, l'Estonien Ött Tänak et 38 sur le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) est lui 4e à 42 longueurs. Il reste 90 unités à distribuer.

Neuville doit marquer 27 points de plus que Tänak et 23 de mieux qu'Ogier, sachant qu'un maximum de 30 points est offert sur un Rallye.

Reste que le Germanophone est tout proche d'enfin coiffer une couronne qu'il pourchasse depuis près de quinze ans. Barré par l'ogre Sébastien Loeb d'abord, neuf fois champion du monde (de 2004 à 2012), puis par un autre Français Sébastien Ogier ensuite, titré à huit reprises (de 2013 à 2018, en 2020 et 2021), Thierry Neuville a manqué le coche encore en 2019 (Ött Tänak), 2022 et 2023, barré ces deux dernières années par le jeune Finlandais Kalle Rovanpera.

Il reste sur cinq titres de vice-champion du monde et une 3e place l'an dernier avec Martijn Wydaeghe qui a remplacé Nicolas Gilsoul dans le baquet de droite. Il remporte son premier rallye en 2009 en Catalogne, en gagnant 21 au total depuis lors, et n'a jamais abandonné l'idée de monter sur la plus haute marche du podium visant aussi à ce que son constructeur fasse de même au classement des marques, qui a toujours été la priorité de l'enseigne sud-coréenne.

Le Rallye d'Europe centrale est ensuite au programme du 17 au 20 octobre et celui enfin du Japon du 21 au 24 novembre.