Quatre morts à Vaudignies après qu'un homme aurait brûlé vive son ex-compagne

(Belga) Un homme, son ex-compagne et deux enfants sont décédés vendredi en fin d'après-midi à Vaudignies (Chièvres) après un conflit familial, a indiqué la presse locale.

L'homme aurait aspergé d'essence et brûlé son ex-compagne à son domicile, où elle vivait depuis le début décembre. L'individu a ensuite pris la fuite en voiture avec ses deux enfants. Le véhicule a pris feu. Les deux enfants et l'homme ont été retrouvés calcinés dans l'habitacle. Le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel, a confirmé les quatre décès. Le parquet de Mons-Tournai a été avisé. La police judiciaire et le laboratoire sont descendus sur les lieux. Les circonstances et les raisons du drame doivent être déterminées. (Belga)