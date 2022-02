Le couple royal rentrera de Dubaï plus tard que prévu: l’équipage de l’avion a eu un accident

Le couple royal qui emmène une mission belge dans la péninsule arabique rentrera dimanche plutôt que samedi. Un incident survenu à un membre de l'équipage de l'avion qui transporte la délégation a imposé le report du départ des Emirats Arabes Unis.

L’avion du roi doit être retardé pour rentrer à Bruxelles. Le Roi, la Reine et la délégation devaient reprendre l’avion ce samedi soir depuis Dubaï après 4 jours de voyage officiel. Mais l’équipage de l’avion a eu un accident de voiture et doit subir un examen de santé.

L’avion du Roi devra donc être immobilisé une nuit de plus aux Emirats Arabes Unis. Le vol devrait pouvoir repartir, avec la délégation ce dimanche matin.

Philippe et Mathilde se sont envolés mercredi à destination d'Oman et des Emirats arabes unis. Le Roi ouvre samedi la journée belge de l'Exposition universelle de Dubaï.

Le couple royal visitera le pavillon belge - l'"Arche verte", dédiée à la mobilité intelligente, aux villes connectées et à l'innovation - avant de se rendre au pavillon des Emirats et dans l'après-midi à celui du Japon. La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, participent également à cette journée belge.