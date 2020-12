Il y a eu en moyenne 192,7 admissions quotidiennes à l'hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le mercredi 2 et le mardi 8 décembre, selon les données de Sciensano publiées mardi matin. Si, en comparaison avec la période de 7 jours précédente, la moyenne est à la baisse (-12%), elle est plus élevée que celle publiée hier, qui était elle même plus élevée que la moyenne d'avant-hier. Cela confirme donc que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.

La stabilisation du nombre d'infections et d'admissions à l'hôpital se poursuit, a indiqué mercredi le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de santé publique Sciensano sur l'évolution épidémiologique. "Mais tant les infections que les hospitalisations sont bloquées à un niveau 2 à 3 fois plus élevé que les seuils de 800 infections et 75 hospitalisation par jour que nous voudrions atteindre", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas un cas purement belge, on constate ça aussi dans divers pays européens."

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 2.154 cas quotidiens en moyenne sur la période de référence du 28 novembre au 4 décembre, soit une légère baisse de 7% par rapport aux sept jours précédents.

Au total, depuis le début de l'épidémie en mars, 594.572 personnes ont été testées positives au coronavirus en Belgique.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction est de 0,972 (entre le 2 le 8 décembre). Il ne cesse de remonter depuis le 3 décembre et a à nouveau dépassé le seuil fatidique de 1 dans trois provinces: en Flandre occidentale, en Brabant flamand et Anvers.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Lors de la dernière période calculée, on comptait en moyenne 29.772 tests/jour.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, est de 8,6% (-1,1%) en moyenne à l'échelle nationale, sur la même période de référence.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions: Le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève à 193 par jour en moyenne (-6%) pour la période du 1er décembre au 7 décembre. "Sur les 4 ou 5 derniers jours, ce chiffre semble se stabiliser sans diminuer en Wallonie et en Flandre", a ajouté Yves Van Laethem.

Nombre total d'admission: Au total, 3.143 sont actuellement hospitalisés pour une infection Covid-19 (-15% en une semaine), dont 676 en soins intensifs (-21% en une semaine), 448 nécessitant une assistance respiratoire et 74 sous respiration par membrane extra-corporelle.

Sorties d'hôpital: 320 le 8 décembre

Depuis le début de la pandémie, 43.984 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19.

DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 102 personnes par jour des suites du Covid-19 (-19,4% par rapport à la période de sept jours précédente), dont 62 à l'hôpital et 40 en maisons de repos.

Depuis le début de la pandémie, 17.507 personnes en sont mortes en Belgique.