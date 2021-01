Vaccin contre le Covid-19: combien de temps faut-il, après une injection, pour que le vaccin soit efficace ?

Après une semaine de test, la Belgique a entamé ce mardi la campagne de vaccination à grande échelle contre le coronavirus. Environ 87.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront fournies chaque semaine. Dans une première phase qui doit normalement durer trois semaines, elles seront administrées au personnel et aux résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins, sur base volontaire.

Suite à cela, vous êtes nombreux à nous envoyer vos interrogations via le bouton orange Alertez-nous. Voici quelques éclairages à ce propos.

- Combien de temps faut-il, après une injection, pour que le vaccin soit efficace ?

10 jours. Si vous êtes vacciné, il faut compter 10 jours avant de développer des anticorps, de développer une protection contre le coronavirus. C’est ce que l'on voit dans l’étude qui a permis de faire homologuer le vaccin Pfizer. Après 10 jours, les experts constatent déjà une efficacité de 90 %. Le protocole prévoit la deuxième injection à 3 semaines pour avoir la meilleure protection. On arrive alors à une efficacité de 94 %.

- Combien de temps est-on protégé avec ce vaccin ?

C’est toute la question aujourd’hui. Quand il contracte la maladie naturellement, le patient est protégé en moyenne pour 6 mois. On sait qu’avec le vaccin, on développe le même taux d’anticorps, donc les experts misent sur une protection d’au moins 6 mois, et peut-être même plus, mais il faudra encore l’analyser avec le temps.

- Est-ce dangereux de se faire vacciner quand on a déjà eu la maladie et qu’on a des anticorps ?

Si vous avez eu le Covid-19, et que vous avez développé des anticorps, ça ne vous empêche pas d’être vacciné. Il n’y a pas de contre-indication particulière, ça n’est pas dangereux d’après les experts que nous avons interrogés et d’après la documentation dont on dispose aujourd’hui. D’ailleurs, les personnes vaccinées ne sont pas testées en amont. Donc pas d’inquiétude particulière si vous avez déjà des anticorps.

Au pire, ça ne changera rien à votre cas, vous serez protégé. Mais on peut espérer que vous serez protégé plus longtemps et mieux, selon les connaissances actuelles.