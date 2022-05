Le Télévie lance sa première enchère en NFT (mais c'est quoi, un NFT ?)

Le Télévie présentera aux enchères un NFT à partir de ce vendredi 6 mai durant les "24h Gaming", événement caritatif organisé sur Twitch par Radio Contact et l'équipe de Contactstream.

Pour sa première vente dédiée au NFT, le Télévie vous propose d’acquérir l'illustration de Victor édition 2022 (réalisée par l'artiste Mushu), la mascotte officielle de l’événement caritatif "Les 24h Gaming" qui se déroule en parallèle sur Twitch du vendredi 6 mai au samedi 7 mai (plus d’informations sur l’événement caritatif sur Twitch).

Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui auraient du mal avec les termes utilisés ci-dessus, faisons un court point sur ce qu'est un NFT et quel est l'intérêt derrière celui-ci.

Depuis plusieurs mois, le marché des jetons non fongibles, dits NFT (de l’anglais Non Fungible Tokens) explose les records et connaît un boom aux yeux du grand public.

Concrètement, Les NFT permettent de rendre unique un fichier numérique via la technologie de la blockchain (base de données sécurisée permettant de stocker et partager des données qui sont protégées contre toute modification).

Ces derniers garantissent donc la propriété exclusive d’une œuvre virtuelle qui peut prendre la forme d’une image, d’une vidéo ou d’une musique.

Le NFT du Télévie mis en vente sur la plateforme NFT OpenSea

Ils permettent également d'envisager l'ouverture d'un nouveau canal en matière de collecte de fonds et de révolutionner celle-ci. Via votre don, vous avez l'occasion d'acquérir une oeuvre numérique authentique liée à l'opération caritative.

Si vous voulez participer à cette enchère ou que vous êtes simplement curieux, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de NFT OpenSea.

La spécificité : pour acquérir ces NFT il vous faudra obtenir des cryptomonnaies. Les paiements s'effectuent surtout en Ether, même si les plateformes acceptent beaucoup d'autres cryptomonnaies.