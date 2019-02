Tariq Ramadan dépose plainte contre ses accusatrices: "Il n'y a plus d'affaire Ramadan"

Le prédicateur porte plainte contre trois de ses accusatrices pour dénonciation calomnieuse.

Retournement de situation dans l'affaire Ramadan : c'est désormais le prédicateur accusé de viol qui dépose plainte contre ses victimes présumées, qu'il accuse de mentir. Pour chaque plaignante, l'avocat du philosophe note une série de faits qui contredisent leurs déclarations

"Monsieur Ramadan est mis en examen, il a fait l'objet d'accusations graves, d'accusations fausses, infondées. Les derniers éléments démontrent que ces femmes ont eu des rapports sexuels librement consentis, voulus, quelle qu'en ait pu être la forme, a expliqué ce matin Me Emmanuel Marsigny sur RTL. De récents éléments démontrent même que l'une des parties civiles indiquait qu'elle n'avait jamais parlé de viol mais uniquement à tout le plus de violences et que ses propos ont été travestis. Il n'y a plus d'affaire Ramadan. Il y a désormais une affaire concernant les plaignantes et il appartiendra à la justice de déterminer dans quelles conditions elles sont allées faussement déposer plainte pour viol contre lui."

Tariq Ramadan a été libéré sous caution et placé sous contrôle judiciaire strict. Il n'a pas le droit de quitter la France.