Coronavirus - La liste des zones oranges et rouges modifiée: la France, l'Espagne et la Suisse sont concernées

Le SPF Affaires étrangères a sensiblement élargi samedi la liste des régions d'Europe où les voyages touristiques ne sont désormais plus autorisés en raison du rebond de Covid-19, de même que celles où les voyageurs sont invités à faire preuve d'une vigilance accrue.

En France, la Mayenne intègre ainsi la liste rouge, tout comme plusieurs parties de la Bulgarie (Severoiztochen, Yugozapaden). Il en va de même pour la région lémanique en Suisse (Genève, Vaud et Valais) ainsi que plusieurs zones de Roumanie (Centre, sud-est, Sud-Munténie en Sud-ouest Olténie. En Espagne, la Navarre est désormais elle aussi sur liste rouge où elle côtoie l'Aragon, et les régions de Barcelone et Lleida en Catalogne.

En France, plusieurs départements intègrent la liste orange où les voyageurs sont invités à faire preuve d'une vigilance accrue. Il en est ainsi pour les départements du Nord, le Haut-Rhin, et la Haute-Savoie qui rejoignent donc l'Ile de France (excepté le département de Seine-et-Marne qui repasse en vert) et le Pays de la Loire qui étaient déjà et restent en zone orange. Contrairement à ce qui a été annoncé, le Pas-de-Calais reste vert.

Voici un récapitulatif des différentes zones en date de ce samedi 17h30.

Dans le sens des DÉPARTS

Zones vertes

Les voyages sont possibles:

Allemagne,

Autriche,

Bulgarie (sauf zones en orange ou rouge, voir ci-dessous),

Croatie (sauf zones en orange, voir ci-dessous),

Espagne (sauf zones en orange ou rouge, voir ci-dessous),

Finlande,

France (sauf zones en orange ou rouge, voir ci-dessous),

Grèce,

Hongrie,

Italie,

Liechtenstein,

Pologne,

Portugal (sauf zones en orange, voir ci-dessous),

République tchèque,

Royaume-Uni (zones spécifiques en confinement),

Slovaquie,

Suisse (sauf zones en orange ou rouge, voir ci-dessous)

Zones oranges

Les voyages sont possibles sous conditions:

Chypre (test obligatoire),

Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé),

Estonie (quarantaine),

Irlande (quarantaine),

Islande (test obligatoire ou quarantaine),

Lettonie (quarantaine),

Lituanie (quarantaine),

Norvège (quarantaine),

Pays-Bas (quarantaine),

Slovénie (quarantaine)

Vigilance accrue pour:

Autriche (Haute-Autriche et Vienne),

Bulgarie (Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen),

Croatie (région adriatique, région orientale, Zagreb),

Espagne (Girona, Tarragona; Pays basque; La Rioja; Estrémadure; Soria et Guadalajara; Castellón, Valencia; Murcie; Almeria),

France (Ile de France (sauf Seine-et-Marne), Pays de la Loire, département du Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie),

Luxembourg,

Malte,

Pays-Bas (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland),

Pologne (Slaskie et Malopolski),

Portugal (Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne),

Roumanie, Slovénie (Slovénie orientale),

République tchèque (Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie),

Suède,

Royaume-Uni (East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles).

Zones rouges

Les voyages ne sont pas possibles ou pas autorisés :

En Bulgarie: Severoiztochen, Yugozapaden

En Espagne: Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida en Catalogne

Roumanie: Centre, sud-est, Sud-Munténie et Sud-ouest Olténie

France: Mayenne

Au Royaume-Uni: Leicester

En Suisse: Région lémanique

Dans le sens des RETOURS

Rappel: à partir du 1er août, chaque personne qui rentre en Belgique depuis l’étranger ou qui désire séjourner plus de 48 heures en Belgique devra remplir un formulaire d’identification (Passenger Locator Form). Cliquez ici pour remplir le formulaire.

Zones rouges

Quarantaine (*) et dépistage obligatoires au retour de:

Tous les pays en dehors de l'UE et la zone Schengen

Bulgarie: Severoiztochen, Yugozapaden

Espagne: Navarre, Aragon, Barcelone et Lleida en Catalogne

France: Mayenne

Roumanie: Centre, sud-est, Sud-Munténie et Sud-ouest Olténie

Royaume-Uni: Leicester

Suisse: Région lémanique

Zones oranges

Quarantaine (*) et dépistage recommandés au retour de:

Autriche: Haute-Autriche, Vienne

Bulgarie: Severen tsentralen, Yugoiztochen, Yuzhen tsentralen

Croatie: région adriatique, région orientale, Zagreb

Espagne: Girona, Tarragona; Pays basque; La Rioja; Estrémadure; Soria et Guadalajara; Castellón, Valencia; Murcie; Almeria

France: Ile de France (sauf Seine-et-Marne), Pays de la Loire, département du Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas: Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland

Portugal: Algarve, Région métropolitaine de Lisbonne

République tchèque: Prague, Bohême-Centrale, Jihovýchod et Moravie-Silésie

Pologne: Slaskie et Malopolski

Roumanie

Royaume-Uni: East Midlands, North East & Yorkshire, North West et Irlande du Nord, Pays de Galles

Slovénie: Slovénie orientale

Suède

Zones vertes

Les autres zones au sein de l’UE, de la zone Schengen et du Royaume-Uni.