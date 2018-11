Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Andrew Gillum reconnaît sa défaite dans la course au siège de gouverneur en Floride

(Belga) Andrew Gillum, candidat démocrate et maire afro-américain de la ville de Tallahassee, a perdu une course serrée pour le poste de gouverneur de la Floride, état réputé décisif et baptisé 'swing state'.

La victoire revient à Ron DeSantis, qui est un allié proche du président américain Donald Trump. "J'ai crois sincèrement que, sur le long terme, le bien gagne toujours sur le mal", a commenté M. Gillum, maire de Tallahassee, la capitale de l'Etat, devant ses partisans en milieu de soirée. M. Gillum, âgé de 39 ans, espérait devenir le premier gouverneur noir du "Sunshine State". La campagne a été marquée par des accusations de racisme. (Belga)