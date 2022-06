Fusillades à Molenbeek en lien avec un trafic de drogue: quatre perquisitions et trois arrestations

Quatre perquisitions ont eu lieu ce jeudi matin dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, rapportent Het Nieuwsblad et La Capitale sur leur site internet.

Ces opérations s'inscriraient dans le cadre des enquêtes sur les fusillades qui ont eu lieu dans la commune ces derniers mois et viseraient un certain clan familial, un gang de trafiquants de drogue qui joue un rôle de premier plan dans la violence de rue. Trois personnes auraient été arrêtées.



La police locale de la zone Bruxelles Ouest et le parquet de Bruxelles se refusent à tout commentaire pour l'instant.

La bourgmestre de Molenbeek La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), rencontre justement ce jeudi matin la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Le but de cette réunion est d'évoquer la problématique policière en relation avec la répétition de coups de feu tirés dans la commune dans le contexte de trafic de drogue.