Un individu armé profère des menaces dans un restaurant à Ixelles: il a été arrêté

La police s'est rendue en nombre dans la rue Américaine à Ixelles ce samedi soir vers 19h30. "Une personne armée est entrée dans un restaurant et s'est montrée menaçante envers le personnel. Celle-ci a pris la fuite", précisait la porte-parole de la zone de police, contactée par nos soins.

La police avait mis en place un périmètre de sécurité et a fait appel à une unité spéciale d'intervention de la police fédérale. "Nous sommes à la recherche d'un individu. Un important déploiement policier a eu lieu dans cette rue", ajoutait la police.

Le parquet de Bruxelles a été alerté pour se rendre sur les lieux. Vers 21h, ce dernier a confirmé l'arrestation de l'individu qui s'était réfugié dans une habitation avoisinante. "L'intervention de la police a permis l'arrestation de cette personne, qui a été privée de liberté. Elle sera auditionnée afin de connaître ses motivations", indique le porte-parole du parquet.

Connu de la police et de la justice, il a été privé de liberté et sera entendu plus tard dans la soirée.