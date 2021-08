Une femme avec un masque de vache dans une cage devant le parlement européen à Bruxelles: que dénonce l'association PETA?

L'association PETA Allemagne (Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux) a mené une action de protestation symbolique contre le transport d'animaux vivants sur de longues distances, vendredi à 13h30, devant le parlement européen à Bruxelles. Elle appelle à une interdiction de cette pratique sur le territoire européen.

Une personne a endossé la robe noire de la faucheuse et a transporté dans une cage une femme sous un masque de vache. Quelques militants entouraient la scène avec une grande banderole et des affiches sur lesquelles étaient écrits les messages "Stop Live Exports. Go vegan!" et "Live exports = Death". Cette action visait à dénoncer le sort inhumain réservé aux animaux qui subissent des transports à travers l'Europe vers des pays tiers.

L'association rappelle que les animaux - en ce inclus de très jeunes animaux - souffrent souvent de la faim et de la soif pendant les trajets et qu'ils sont contraints de se tenir dans leurs propres excréments pendant des jours et parfois des semaines. Elle remarque qu'il n'y a quasiment pas de stations de déchargement et de ravitaillement sur les routes.

Une interdiction des transports d'animaux sur de longues distances

Sur les camions et les bateaux surchargés, beaucoup d'animaux se piétinent à mort par panique et par épuisement, toujours selon les observations de l'association. PETA Allemagne souligne que les transports d'animaux vivants contreviennent au règlement européen sur les transports de 2005, selon lequel le transport ne peut être autorisé que si "les animaux sont épargnés des blessures et des souffrances et que leur sécurité est garantie".

Par le biais de cette action ainsi que de près de 40 autres durant le mois d'août dans 12 pays européens, PETA Allemagne appelle à une interdiction à l'échelle européenne des transports d'animaux sur de longues distances. "Les responsables politiques n'ont jusqu'à présent pas réussi à interdire les voyages de l'horreur depuis l'UE qui vont à l'encontre du bien-être animal, et cela bien qu'ils sachent pertinemment que certains des animaux se font arracher les yeux, briser les membres et égorger une fois arrivés dans les pays destinataires, et qu'ils subissent souvent ce calvaire en pleine conscience", déplore Jens Vogt, coordinateur des actions de PETA Allemagne. "Ceux qui adoptent une alimentation végane sauvent des vies animales et réduisent énormément leur propre empreinte écologique."