Un enfant d'un an et demi attaqué par un chien en Flandre: il a dû être amputé d'un bras et d'une jambe

Un enfant âgé d'un an et demi a été attaqué par le chien de sa mère, mercredi à Ledegem (Flandre occidentale). Ses blessures étaient si graves qu'il a dû être amputé d'un bras et d'une jambe.

Le petit enfant se trouvait dans l'habitation de son père. Les parents sont séparés et la maman est venue mercredi matin, accompagnée de son chien, un genre de bull terrier, rendre visite. Mais soudain, le chien s'est élancé vers l'enfant pour l'attaquer. L'enfant a été emmené gravement blessé à l'hôpital. Le père, lui, a perdu un pouce.