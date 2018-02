CARAMBOLAGE sur le Ring R3 de Charleroi provoqué par un incendie: "Une fumée très épaisse qui se transforme en un mur"

Un incendie de ferme a provoqué un important dégagement de fumée qui a embué le R3 à Fontaine-l'Evêque mardi. Plusieurs accidents sont survenus, impliquant trois camions et une dizaine de voitures. On déplore trois blessés. La chaussée a été fermée dans les deux sens jusqu'à 10h. Elle a été totalement rouverte peu avant 13h30. L'incendie a été circonscrit vers 15h00.

"Grosse fumée blanche épaisse! Les pompiers viennent d'arriver sur place. Visibilité très très réduite! Prudence extrême", nous a prévenus une personne vers 6h via le bouton orange Alertez-nous. "Hauteur Forchies. Direction Fontaine L'Évêque - Marcinelle (carambolage) du à incendie près autoroute. On ne voit plus à 10 mètres", nous a confirmé Claudy à 6h15. Un peu plus tard, c'est Philippe qui décrivait: "Fumée d'incendie sur le R3 entre Fontaine et Trazegnies. Fumée très épaisse qui se transforme en un mur. Accidents en cascades". Plusieurs autres témoignages similaires nous sont encore parvenus.





Trois blessés

Un incendie s'était déclaré peu avant l'aube dans un hangar de la rue de Roux à Fontaine-l'Evêque qui abritait un bric-à-brac composés de nombreux objets, dont des palettes de bois et des moteurs, indique le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. Des fumées importantes se sont alors dégagées et mêlées au brouillard pour embuer complètement le grand ring de Charleroi. La visibilité étant quasi nulle, plusieurs accidents impliquant une dizaines de véhicules dont trois camions, sont alors survenus dans les deux sens. Descendus sur place, les pompiers ont dû désincarcérer plusieurs victimes. Au total, trois blessés légers ont été hospitalisés.



Autoroute rouverte, incendie circonscrit

L'autoroute a quant à elle été fermée dans les deux sens. Vers 09h00, la circulation a été rétablie en direction de Gouy-lez-Piéton mais le trafic n'a repris dans l'autre sens qu'aux alentours de 13h30. Les pompiers de Charleroi, Beaumont et Fleurus ont quant à eux combattu l'incendie pour en venir à bout peu avant 15h00.









(Photos de Fabian Vanhove)