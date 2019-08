Pour aider un ami endetté, Jo lui achète un tableau à 500 euros à Herstal: il se rend finalement compte que l'oeuvre en vaut 30 MILLIONS

Nos confrères de Sudpresse ont révélé cette histoire: celle d'un immense coup de bol. Un Liégeois a acheté il y a 15 ans un tableau à un ami pour le dépanner financièrement. Acheté 500 euros, il a récemment découvert que l'œuvre valait aujourd'hui entre 20 et 30 millions d'euros, selon les estimations des experts. Nous avons rencontré le propriétaire: il souhaite désormais vendre le tableau.

Le propriétaire détient le tableau depuis près de 15 ans. Mais depuis peu, lorsqu'il le prend en main… il semble un peu plus lourd. Pourtant, l'œuvre ne mesure qu’une trentaine de centimètres de haut. Et sa surface en bois n’a pas changé depuis près de 400 ans… C’est en tout cas ce qu’affirment les deux expertises réalisées par un laboratoire spécialisé.



D'après les experts, cette représentation du Christ est bien du 17e Siècle, celui du célèbre peintre néerlandais Rembrandt. "Moi, je pense dans le fond de moi-même, et des experts que nous avons vus, il est certain que c'est un Rembrandt. Il (NDLR: l'expert) le dit clairement", confie le propriétaire du tableau, qui souhaite rester anonyme, mais qui s'est fait appelé Jo auprès de Sudpresse.





Il aide un ami, qui le récompense avec le tableau



Le précédent propriétaire détenait ce tableau dans sa famille depuis des années. Sans jamais imaginer sa véritable valeur.

Un jour, alors qu’il est criblé de dettes d’alcool et de jeux, il demande de l’aide à un ami. "Un jour je l'ai retrouvé, dans le caniveau, et je l'ai aidé. Sur cet entrefaite-là, il m'a dit texto: 'Toi je ne t'oublierai jamais et il m'a proposé le tableau'", se remémore le propriétaire.

Mais qu'est-ce que tu fous avec ce tableau-là?!

500€: c’est le prix déboursé en 2004. Mais le nouveau propriétaire, est convaincu qu’il en vaut bien plus. "La deuxième personne à qui je l'ai montré, c'était un expert à Louvain. Il m'a dit: 'Mais qu'est-ce que tu fous avec ce tableau-là?! Tu rentres et tu le mets à la banque. Tu le déclare à la police'", indique le témoin.





Des voleurs pillent la banque où se trouve le tableau



Trois ans plus tard, et alors qu’il le pensait en sécurité, la banque choisie dans la région de Dolhain est victime d’un hold-up. Les voleurs vident les coffres et emportent 46.000€. "Ils ont ouvert le coffre. Le tableau était là dans ce linge. Ils ont pris le tableau, ils l'ont regardé, et ils l'ont mis sur une chaise. Ils ont pris l'argent et ils sont partis", confie le propriétaire.





Trouvera-t-il un acquéreur?



Aujourd’hui, le propriétaire est lassé des méthodes de négociation des grands hôtels de vente. Il décide donc de prendre librement sa chance et de chercher seul un acquéreur. Un amoureux de l’art baroque qui serait prêt à débourser 30 millions d'euros. Un montant, nous dit le propriétaire, qui peut-être négociable.