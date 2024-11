Fin d'une enquête: après 17 ans de recherche, "la chanson la plus mystérieuse d'internet" enfin identifiée

Après des années d'enquête passionnée menée par une communauté de fans de musique en ligne, "Subways of Your Mind", un morceau pop allemand des années 1980, a été identifié comme "la chanson la plus mystérieuse sur internet".

En 2007, l'aventure commence lorsque deux frères et sœurs allemands numérisent et partagent un morceau mystérieux sur internet. La chanson, enregistrée sur cassette à partir de la radio plus de 20 ans plus tôt, reste alors sans nom ni artiste reconnu. Ce défi captivant attire des amateurs de musique spécialisés dans la "lostwave", une niche dédiée à retrouver des morceaux oubliés.

L'énigme d'une époque

Classée comme une chanson "new wave", la quête de l'identité de ce morceau reste vaine pendant des années, malgré les efforts pour identifier l'accent du chanteur ou la nature des instruments. En 2019, Reddit ravive l'intérêt en diffusant à nouveau le morceau, rapidement surnommé "la chanson la plus mystérieuse sur internet". Un forum consacré à cette enquête attire des milliers d'internautes et suscite l'intérêt des médias.