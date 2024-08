"Laisser un souvenir": un touriste grave son nom sur un vestige du site archéologique de Pompéi

Selon l’agence de presse italienne ANSA, le Britannique se serait excusé pour son geste et aurait expliqué vouloir "laisser un souvenir de leur visite sur le site".

C'est un souvenir original qu'a laissé un touriste britannique sur un mur du site archéologique de Pompéi. L’homme a inscrit ses initiales et celles de ses deux filles, ainsi que la date du jour, sur un mur de la "Casa delle Vestali". Selon nos confrères de 7sur7, il aurait été arrêté alors qu’il terminait son inscription "07/08/2024". Sur une photo publiée sur les réseaux sociaux, nous pouvons clairement observer les initiales MYLAW grossièrement gravées dans la pierre.

Pour l'instant, nous n'en savons pas plus quant à la peine infligée au touriste. Les responsables du site archéologique n’ont par ailleurs pas commenté l’incident. Ils l’avaient cependant fait en juin, lorsqu’un touriste avait également apposé ses initiales sur l’une des ruines antiques du site. À l’époque, Gabriel Zuchtriegel, directeur du parc de Pompéi, avait évoqué un "acte non civilisé" et avait déclaré que le touriste devrait payer pour la restauration du mur.

Pompéi est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour rappel, cette cité romaine a été détruite, ses habitants pris au piège, suite à l'éruption du Vésuve il y a plus de 2.000 ans. "Momifiée" par les coulées de cendres, la ville a miraculeusement été conservée.