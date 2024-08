A Marseille, aller au musée nu pour découvrir les "Paradis naturistes"

Partager:

Christophe SIMON "Il faut que t'ailles mettre des chaussures!", "Oh non!". Drôle de scène au Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille, où une exposition consacrée au naturisme se visite une fois par mois, nu ou presque, mais chaussé. "Je croyais que c'était une exposition naturiste!", s'offusque un visiteur, Daniel, en apprenant qu'il doit quand même porter des chaussures ou sandales pour découvrir "Paradis naturistes", panorama historique du XIXe siècle à nos jours du "vivre nu" et de ses déclinaisons politiques.

"C'est le Mucem qui a demandé pour éviter d'avoir des échardes", explique Eric Stefanut, responsable communication de la Fédération française du naturisme (FFN) et co-hôte de cette visite guidée insolite qui a réuni en ce mardi d'août 80 curieux. Après la mise au point, tous partent à la découverte des photographies, dessins, livres, films, revues, objets quotidiens, peintures, estampes et sculptures, prêtés entre autres par le Centre Pompidou, le Louvre ou la Bibliothèque nationale suisse à Berne. "Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on cherchait quelque chose à faire d'un peu exceptionnel" explique à l'AFP Julie Guegnolle, 38 ans, - en paréo - venue avec son mari, Matthieu, 37 ans - nu - originaires du Var.

"C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se promener nu dans un musée. Quand on est arrivé, on était un peu perdu, mais c'est pas si étrange," s'enthousiasme-t-elle. L'exposition, visible jusqu'au 9 décembre, accueille également les visiteurs tout habillés, en dehors de ces créneaux dédiés. - "Place forte" - "On est à Marseille pour la semaine. On a vu l’exposition sur Instagram et on a voulu y jeter un œil," expliquent Kieren Parker-Hall, 28 ans, et Xander Parry, 30 ans, originaires de Bath et Bristol (sud-ouest de l'Angleterre).