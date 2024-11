40 kg de cannabis dans ses valises: une star de télé-réalité Netflix arrêtée dans un aéroport au Royaume-Uni

Olga Bednarska, candidate de l'émission Netflix "Too Hot to Handle", a échappé de justesse à une peine de prison. Arrêtée à l'aéroport de Manchester avec 40 kg de cannabis dans ses valises, elle affirme avoir été manipulée par un mystérieux "Tex".

Olga Bednarska, 27 ans, a fait parler d'elle, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Connue pour sa participation à la saison 3 de "Too Hot to Handle" sur Netflix, cette Polonaise vivant à Manchester a accepté une offre qui semblait idéale : un séjour tous frais payés en Thaïlande avec plus de 21.000 euros à la clé. Le hic ? Elle devait rapporter des "valises pleines d'articles de créateurs".

Des valises... et 40 kg de cannabis

À son retour de Phuket, le 20 octobre dernier, Olga a été arrêtée par les douaniers de l’aéroport de Manchester. Le contenu de ses bagages, deux grandes valises, était loin de correspondre à la description donnée : sous quelques vêtements et montres, les agents ont découvert près de 40 kg de cannabis scellé sous vide, d’une valeur estimée à plus de 189.000 euros.