Absences, retours et Pharrell Williams au sommet: tout ce qu’il faut savoir sur la Fashion Week

Réalisée en collaboration avec son ami et partenaire créatif Nigo, cette ligne s’annonce colorée et audacieuse. Une vidéo publiée sur Instagram ce mardi 21 janvier montre les deux créateurs entourés de vestes Teddy et de baskets aux tons vibrants, promettant une vision unique de la mode masculine.

Un événement qui attire les stars

Les défilés de Pharrell Williams sont devenus de véritables rendez-vous pour les célébrités. Des personnalités du monde du sport, comme LeBron James, Victor Wembanyama ou le nageur Léon Marchand, ambassadeurs de Louis Vuitton, pourraient être présentes. La star sud-coréenne J-Hope, du groupe BTS, a également partagé son invitation exclusive sur les réseaux sociaux, ajoutant à l’effervescence autour de l’événement.

Pharrell Williams ne se contente pas de réinventer la mode : il utilise ses défilés comme des plateformes pour des messages plus profonds. Après un manifeste en faveur du multiculturalisme en juin dernier, ce nouveau show pourrait intégrer des clins d'œil politiques ou sociétaux, une marque de fabrique de l’artiste engagé.

Nigo et Pharrell Williams ©Content Curation

Une Fashion Week marquée par des retours et des absences

La semaine de la mode parisienne emboîte le pas à celle de Milan. À cause de la valse des directeurs artistiques ces derniers mois, elle s'annonce un peu moins dense que l'an dernier, avec 37 défilés et 30 présentations réparties sur six jours, de mardi à dimanche.

La Fashion Week masculine parisienne, qui s’étend jusqu’à dimanche, alterne grandes retrouvailles et absences remarquées. Tandis que Jacquemus fait son retour au calendrier officiel avec un show filmé à l’iPhone et Lanvin clôturera l’événement avec une première collection signée Peter Copping, certaines maisons comme Givenchy et Valentino manquent notamment à l'appel, leurs nouveaux créateurs préférant se réserver respectivement pour la semaine de la mode féminine en mars et celle de la haute couture la semaine prochaine. Autre absence notable, celle de Loewe, dont le directeur artistique Jonathan Anderson serait sur le départ, selon plusieurs médias spécialisés. Les maisons de luxe Dior Homme et Hermès, à l'instar des japonaises Kenzo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake et Mihara Yasuhiro, seront pour leur part bien présentes.