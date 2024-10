Accusé d'agressions sexuelles, P. Diddy reçoit le soutien de ses enfants: "Rien ne brisera notre famille"

Accusé par plus de 100 femmes d’agressions sexuelles et de trafic sexuel, le rappeur américain P. Diddy est au cœur d’une tempête judiciaire. Malgré la gravité des accusations, ses enfants affichent un soutien sans faille à leur père.

Alors que Sean "Diddy" Combs fait face à des accusations d'une ampleur sans précédent, sa famille se serre autour de lui. Le célèbre producteur est poursuivi par plus de 100 femmes pour des faits d'agression sexuelle et de trafic sexuel.

"Nous nous accrochons à la vérité"

Le communiqué familial déplore l’impact des accusations sur les réseaux sociaux, où des "théories du complot" et des "faux récits" circulent à une vitesse vertigineuse. "Beaucoup l’ont jugé, et nous avec, sur la base de ces allégations", déclarent-ils. Affirmant leur unité, les enfants ajoutent : "Nous sommes unis, te soutenant à chaque étape du chemin. Nous nous accrochons à la vérité, sachant qu'elle triomphera, et rien ne brisera la force de notre famille. Tu nous manques, on t'aime papa".

Cette prise de position intervient alors que de nouvelles plaintes continuent d’être déposées contre P. Diddy. La semaine dernière, il a notamment été accusé d’agression sexuelle sur mineur, ce qui alourdit encore le dossier.

Un procès attendu en mai 2025

Le rappeur, dont le procès pénal est fixé au 5 mai 2025 par un tribunal fédéral de Manhattan, reste en détention depuis son arrestation en septembre dernier. En parallèle des poursuites pénales, il est également visé par une action civile de plus de 120 victimes, dont certaines étaient mineures au moment des faits présumés. Son avocat, quant à lui, conteste fermement les accusations, arguant qu’elles sont fausses et alimentées par la spéculation publique.