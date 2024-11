Affaire P. Diddy: "Bouteilles cassées, préservatifs usagés, lames de rasoir", un nouveau témoignage accable le rappeur

Près de 800 invités étaient attendus, mais une centaine de personnes supplémentaires se sont présentées. La fête, qui a duré jusqu’à trois heures du matin, a pris une drôle de tournure. Selon le propriétaire, plusieurs participants étaient sous l’influence de drogues, et Diddy lui-même était dans "un état second".

Des scènes choquantes

Le lendemain, Jason Haight a découvert les dégâts laissés derrière cette soirée : "Il y avait de la cocaïne partout. C’était dégoûtant. Il y avait des bouteilles cassées partout, des préservatifs usagés et des lames de rasoir." Le témoignage ne s’arrête pas là. "Il y avait des taches de sang sur les draps, du lubrifiant sur les armoires et les sols en marbre", poursuit-il. Parmi les objets abandonnés sur place : des pantalons, des soutiens-gorge et même deux iPhones.

Artiste aux multiples facettes et figure influente de l’industrie musicale, P. Diddy est aujourd’hui accusé d’avoir utilisé son empire pour mettre en place un système violent d’exploitation sexuelle. Il fait face à plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles. Le rappeur a plaidé non coupable et affirme être innocent.