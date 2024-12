Après avoir annoncé une pause dans sa carrière, Vianney dévoile trois nouveaux duos dans la réédition de son album

Vianney vient de sortir une réédition de son album de duos, un album "À 2 à 3" qui est sorti il y a un an. Ces trois nouveaux duos sont une sorte de prolongement de ses premières collaborations avec Zazie sur "Comment on fait" avec Ed Sheeran, sur "Call on me", mais encore avec Kendji sur "Le feu".

Vianney, fidèle à son esprit d'ouverture, a convié des artistes venus d’horizons variés pour enrichir son album de duos. La première chanson à découvrir, "Where do I go", voit le chanteur s'associer à la chanteuse arménienne Rosa Linn. Bien que moins connue en France, Rosa Linn n’est pas une inconnue dans le milieu musical, puisqu'elle avait représenté l'Arménie à l'Eurovision en 2022 avec la chanson "Snap".