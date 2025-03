Après l'annulation de ses concerts au Chili, Shakira console ses fans et leur donne un concert privé

La chanteuse colombienne Shakira a salué ses fans à l'extérieur de l'hôtel où elle résidait à Santiago, lundi 3 mars, après l'annulation de ses concerts dans la capitale chilienne.

Les fans ont applaudi et scandé son nom lorsqu'elle est sortie de l'hôtel pour les saluer et leur parler, et beaucoup ont pris des photos et des vidéos de la chanteuse avec leurs téléphones portables.

Shakira devait se produire au stade national de Santiago le dimanche 2 mars et le lundi 3 mars dans le cadre de sa tournée mondiale "Women Don't Cry Anymore".