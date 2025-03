Après onze ans, le créateur de mode Jonathan Anderson quitte Loewe et fait monter la pression autour de Dior

"J'ai eu le privilège de travailler avec certains des plus grands directeurs artistiques de notre époque, et je considère Jonathan Anderson comme l'un des meilleurs", a salué Sidney Toledano, qui fut à la tête du groupe LVMH Fashion group et dirige désormais l'Institut français de la mode (IFM). "Ce qu'il a apporté à Loewe va bien au-delà de la créativité. Il a construit un univers riche et éclectique, profondément ancré dans l'artisanat, qui permettra à la Maison de prospérer bien après son départ", a-t-il poursuivi.

Jonathan Anderson, lui, s’est dit reconnaissant de ces années passées chez Loewe. "En repensant à ces onze dernières années, je constate que j'ai eu la chance d'être entouré de personnes dotées d'imagination, de talent, de ténacité et d'ingéniosité, qui ont toujours trouvé les moyens de dire 'oui' à toutes mes idées y compris les plus ambitieuses", a-t-il confié.

Dior en ligne de mire ?

Depuis plusieurs mois, le nom de Jonathan Anderson revient avec insistance pour succéder à Kim Jones, récemment parti des créations Dior Homme. Avec ce départ de Loewe, la rumeur prend encore plus d’ampleur. Son expérience et son approche de la mode, mêlant minimalisme et richesse des matières, pourraient parfaitement s’inscrire dans l’héritage de la maison Dior.