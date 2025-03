Arrivée de Cyril Hanouna sur M6, Karine Le Marchand pose ses conditions et prévient: "Il n’y aura pas de photo avec lui et moi"

Le 25 février, dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna est revenu sur ses nombreux différends avec Karine Le Marchand. L’animateur a diffusé un montage compilant des critiques passées de lui et de ses chroniqueurs à l’encontre de la star de M6, avant d’admettre : "Je reconnais qu’on a tenu dans l’émission des propos parfois et souvent injustifiés à son encontre. Des fausses informations ont été diffusées. Je sais et je suis conscient qu’on a pu lui faire du mal".

Face à cette prise de conscience tardive, il a également assuré vouloir tourner la page : "Dans un souci d’apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d’elle, que ce soit sur une autre chaîne ou si je rejoins le groupe M6".