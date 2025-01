"Balloonerism": le dernier cadeau de Mac Miller à ses fans

Disparu en septembre 2018 à seulement 26 ans, Mac Miller a laissé derrière lui une œuvre marquante et un vide immense pour ses fans. Pourtant, "Balloonerism" promet de raviver cette connexion si particulière entre l’artiste et son public. Cet album posthume, confectionné par ses ayants droit, regroupe des morceaux enregistrés lors d’une période particulièrement prolifique, où l’artiste travaillait sur des projets comme "Watching Movies with the Sound Off" ou "Faces".

Avant la sortie officielle de l’album, le morceau "5 Dollar Pony Rides" a été révélé, offrant une fenêtre poignante sur l’univers de Mac Miller. Les fans les plus fidèles reconnaîtront certains des éléments qui circulaient officieusement en ligne depuis des années. Mais cette version officielle, peaufinée et soignée, leur donne une profondeur nouvelle.