Bob Sinclar méconnaissable à cause du botox? Le mystère autour du DJ enfin révélé

Depuis environ deux semaines, Bob Sinclar intrigue et inquiète ses fans en s'affichant avec un visage méconnaissable su les réseaux sociaux. Ce vendredi 31 janvier, on sait enfin ce qui s'est passé pour le DJ français.

Un visage méconnaissable malgré les traits bien connus du célèbre DJ. Pommettes saillantes et peau anormalement lissée, voilà deux semaines que Bob Sinclar affole la toile.

C'est ce vendredi 31 janvier que le voile a été levé sur ces surprenantes injections de botox, avec la sortie de son nouveau clip Take It Easy On Me, en collaboration avec Michael Ekow.