Brit Awards 2025: un hommage à Liam Payne marquera-t-il la réunion des One Direction?

Selon The Sun , un segment spécial sera consacré à Liam Payne lors des Brit Awards 2025, qui se tiendront le 1ᵉʳ mars à l’O2 Arena de Londres. Ce moment, décrit comme poignant et mémorable, pourrait voir les anciens membres de One Direction se réunir pour rendre hommage à leur ami et ex-collègue.

Liam Payne, un artiste qui aimait les Brit Awards

Liam Payne, décédé à l’âge de 31 ans après une chute accidentelle depuis un balcon à Buenos Aires, avait une longue histoire avec les Brit Awards. Avec One Direction, il a remporté sept trophées et s’est produit plusieurs fois lors de la cérémonie, à la fois avec le groupe et en tant qu’artiste solo.

À lire aussi Les membres de One Direction "complètement dévastés" par la mort de Liam Payne

Une source de l’industrie musicale a confié : "Liam adorait les Brit Awards et y a assisté et s'est produit à de nombreuses reprises au fil des ans, à la fois avec 1D et en tant qu'artiste solo, et fera à jamais partie de l'histoire de l'émission".

Une possible performance des One Direction

Si l’hommage est confirmé, les fans espèrent voir Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik réunis sur scène pour la première fois depuis dix ans. Une telle réunion n’est pas encore officialisée, mais les discussions seraient déjà en cours, selon The Sun. "Ce serait une manière tout à fait appropriée d'honorer Liam et des discussions sont déjà en cours", précise la source.

Ce n’est pas la première fois que les Brit Awards organisent un hommage. En 2016, un segment avait été consacré à David Bowie, marquant profondément l’histoire de la cérémonie.