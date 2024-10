Carnet rose: Yannick Noah papa pour la sixième fois à 64 ans

Dans la famille Noah, un nouveau visage vient de pointer le bout de son nez. À 64 ans, le chanteur et ancien tennisman est devenu père pour la sixième fois.

C'est via une story sur Instagram qu'il a annoncé l'heureux événement. On peut le voir tout sourire aux côtés de sa femme et de la petite Keelaani si l'on se fie au panneau derrière.

À noter qu'il s'agit de son premier enfant avec sa compagne Malika.