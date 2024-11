Chapeaux fous, voitures de luxe et militant écologiste: voici tout ce que vous ne saviez pas sur le leader de Jamiroquai

Le 29 novembre 2025, l'ING Arena de Bruxelles vibrera au son de Jamiroquai. Mais connaissez-vous vraiment l’histoire derrière ce groupe mythique et son charismatique leader, Jay Kay ? Plongée dans l'univers unique de ce génie musical.

Jay Kay, de son vrai nom Jason Luís Cheetham, est cependant le visage et la voix de Jamiroquai. On le reconnaît tout de suite à ses célèbres chapeaux extravagants, devenus sa signature. Inspiré par des surnoms d’enfance comme "Davy Crockett", il a arboré des couvre-chefs inoubliables, comme celui en fourrure noire dans le clip culte "Virtual Insanity".

Beaucoup font l’erreur de penser que Jamiroquai, c’est juste Jay Kay, le chanteur que l’on voit dans tous les clips. Pourtant, derrière lui se cache un groupe entier de musiciens talentueux. Ensemble, ils ont marqué les années 90 avec leur style funky et des tubes incontournables comme Virtual Insanity (1996) ou Cosmic Girl (1996).

Jay Kay possède une voix si particulière que, lorsqu'il débutait, elle a provoqué quelques quiproquos. Jeune artiste, il envoyait des cassettes à des maisons de disques pour se faire repérer. Lors de l’un de ses premiers rendez-vous, le directeur s’attendait à rencontrer… une femme noire. Et ce malentendu a persisté : même lors de ses premières interviews radio, les journalistes avaient du mal à croire que cette voix jazzy et puissante appartenait à ce jeune homme.

Derrière ses chansons entraînantes, Jay Kay porte aussi des messages forts. L’écologie est l’un de ses combats de toujours. Dès 1993, le premier album de Jamiroquai, "Emergency on Planet Earth" (NDLR : Urgence sur la planète Terre), évoquait déjà la nécessité de protéger l’environnement. Le chanteur soutient également Greenpeace depuis des années.

Mais Jay Kay est aussi connu pour sa passion controversée : les voitures de luxe. Grand collectionneur de Ferrari et Lamborghini, il a souvent été critiqué pour cette contradiction.

Jay Kay n’est pas seulement un artiste hors pair, c’est aussi un personnage à l’histoire hors norme. Fils d’une chanteuse de cabaret, il a passé ses premières semaines sur scène, littéralement, dans les bras de sa mère. Mais son enfance est marquée par des épreuves : son frère jumeau meurt peu après leur naissance et son père abandonne la famille. Seul, Jay Kay va tenter sa chance à Londres, vivant dans la rue avant de devenir, des années plus tard, une star millionnaire. Parmi ses nombreux succès, des titres comme "Little L" en 2001.