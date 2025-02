Concerts complets, expériences exclusives et surprises: tout ce qu’il faut savoir sur l’Arena Tour d’Indochine

Indochine a lancé son très attendu "Arena Tour", et comme à son habitude, le groupe ne fait pas les choses à moitié ! Entre scénographie impressionnante, titres variés et interactions avec les fans, ce nouveau spectacle est un événement incontournable pour les amateurs du groupe culte.

Indochine vient de donner le coup d’envoi de sa grande tournée, "l’Arena tour" ! Et comme d’habitude, c’est du grand show ! Sur scène, Indochine met une fois de plus les petits plats dans les grands. Un écran géant capte l’attention, affichant des visuels puissants et engagés, tandis qu’un plafond lumineux composé de 12.000 petites lampes vient sublimer l’ensemble. L’expérience est immersive : entre effets visuels et scénographie millimétrée, on ne sait plus où donner de la tête !

Côté musique, la promesse est tenue : la liste des chansons change tous les soirs. Si certains morceaux récents du dernier album, comme "Le Chant des cygnes", sont incontournables, le groupe n’hésite pas à ressortir des pépites oubliées de son répertoire, telles que "À l'Est de Java", "Belfast" ou encore "Memoria", sorti en 2012.