L'initiative touchante d'Indochine qui émeut ses fans: "Toujours cette bienveillance"

Dans un message publié sur Facebook, Nicola Sirkis et ses compagnons ont invité leurs fans à envoyer des photos de leurs proches décédés. Ces clichés seront intégrés à un diaporama projeté pendant la chanson "Annabelle Lee", une ballade poignante qui aborde la perte et le deuil. "Nous voudrions avoir une pensée pour eux lors de la tournée", a écrit le groupe, exprimant sa volonté de partager ce moment de recueillement avec le public. Les fans ont jusqu'au début décembre pour transmettre leurs photos à l’adresse indochinearenatour@gmail.com .

Le légendaire groupe Indochine, porté par le charismatique Nicola Sirkis, ne cesse de surprendre et d’émouvoir ses fans. Après la sortie de leur dernier album "Babel Babel" en septembre dernier, le groupe se prépare pour une série de concerts très attendus en 2025. Mais avant que les projecteurs ne s'allument, Indochine a décidé de solliciter la participation de ses fans d'une manière inédite et profondément symbolique.

L'annonce d'Indochine a déclenché une vague de réactions positives sur les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, la publication avait déjà engrangé 5.000 mentions "j’aime" et plus de 900 commentaires. Les témoignages sont unanimes : "Merci pour cette initiative très touchante", "Merci Indochine et Nicola. Toujours cette bienveillance. C'est vraiment super de votre part", "Joli geste", écrivent des internautes reconnaissants.