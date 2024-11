De la tournée aux épreuves, Aël Pagny dévoile l’intimité de son père à travers son objectif: "C’était encore plus intense qu’avant"

La photographe Aël Pagny publie "Pagny par Aël", un ouvrage poignant qui retrace, en images, trois années passées aux côtés de son père, Florent Pagny. Ce livre va au-delà des simples souvenirs de concerts, capturant des instants de vie marqués par la maladie et la résilience familiale.

Pour Aël Pagny, la photographie n’est pas qu’une vocation, c’est une manière de capturer l’instant, d’immortaliser les émotions. Dès l'âge de 12-13 ans, elle a commencé à explorer cet art avec son premier smartphone, découvrant au fil des années comment cet outil lui permettrait de raconter des histoires fortes et personnelles. Cette passion, elle l'a développée au point de devenir le témoin privilégié des événements marquants de la vie de son père.

À lire aussi "Le cancer s’accroche": Florent Pagny se confie sur son combat et ses récidives

À l'origine, "Pagny par Aël" devait être un simple reportage sur la tournée des 60 ans de Florent Pagny. Mais lorsque la maladie s'est invitée dans leur quotidien, le projet a pris une tournure plus profonde. "On a mis de côté le projet du livre une fois que ça a été annulé", confie Aël. Pourtant, elle n'a pas cessé de photographier, accumulant des clichés qui ont fini par devenir le cœur d’un ouvrage plus intime. "L'idée de refaire un livre est revenue cette année... pourquoi pas faire une compilation de tout ce qu’on a vécu depuis", explique-t-elle.