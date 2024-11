De l’Everest au manga, découvrez l’incroyable aventure d’Inoxtag: "Suivre son instinct, c'est important"

Après avoir conquis les sommets avec le documentaire "Kaizen", le YouTubeur Inoxtag se lance dans une toute autre ascension : celle de l’univers du manga. Avec la sortie de "Instinct", il réalise un rêve de longue date et ouvre une nouvelle page de sa carrière.

À seulement 22 ans, Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, prouve qu’il n’a pas peur de repousser ses limites. Après le triomphe de son documentaire "Kaizen" retraçant son ascension de l’Everest, il publie ce jeudi son tout premier manga intitulé "Instinct". Une œuvre qu’il qualifie de "projet de cœur", née de son amour pour les mangas. "On a baigné dans les mangas, donc à force, je me suis dit que j’aimerais créer une histoire", confie-t-il depuis son studio, transformé en fausse jungle et décoré de sa tenue d’alpiniste.

Un manga made in France

Fruit d’une collaboration avec le dessinateur Charles Compain et le réalisateur Basile Monnot, "Instinct" narre les aventures d’un jeune homme capable de percevoir les intentions des autres à travers leur aura. Les premières esquisses de cette histoire figuraient déjà en clin d’œil dans "Kaizen". Pour Charles Compain, 29 ans, ce projet est également un tremplin. Ingénieur d’affaires de formation, il n’a pas hésité à changer de cap. "Quand j'ai rencontré Charles, j'ai eu ce déclic. J'ai cogité toute la nuit. Le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai dit : 'Quitte ton taf et viens travailler avec nous'", explique le youtubeur. Il sourit : "Suivre son instinct, c'est important".