De "Signe de vie" à "Manureva": découvrez les histoires fascinantes derrière les plus grands tubes d'Alain Chamfort

C’est en 1979 qu’Alain Chamfort connaît une véritable révolution musicale avec "Manureva", un titre qui deviendra incontournable. Inspirée par le trimaran du navigateur Alain Colas, disparu en mer l’année précédente, cette chanson doit beaucoup à Serge Gainsbourg, auteur du texte.

Pourtant, l’histoire aurait pu être différente. Gainsbourg avait initialement écrit une version intitulée "Adieu California", une ode à Marilyn Monroe et au rêve américain. Mais le chanteur, peu convaincu, demande un autre texte. C’est après un dîner avec Jane Birkin et un skipper proche d’Alain Colas que Gainsbourg a l’illumination : "Manu-Manureva". Le reste appartient à l’histoire : un titre planant et mélancolique, qui reste l’un des plus grands classiques de la chanson française.

En 1986, Alain Chamfort surprend avec "La fièvre dans le sang", un morceau sensuel et envoûtant. Initialement sortie en face B, la chanson prend du temps avant de trouver son public, mais en 1987, elle devient un succès. Ce titre marque une autre facette d'Alain Chamfort, celle d’un artiste mature, capable d’explorer des thématiques plus intimes.