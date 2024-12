Elton John incapable de voir sa comédie musicale "Le Diable s'habille en Prada": voici la raison

Vanessa Williams, connue pour ses rôles dans des séries comme Desperate Housewives, incarne la célèbre rédactrice en chef de Runway, un personnage inspiré d'Anna Wintour, la véritable directrice de Vogue US. "Les gens adorent voir des histoires qui leur rappellent des souvenirs et éveillent leur nostalgie", a commenté Georgie Buckland, qui interprète Andy Sachs.

Elton John : un compositeur éloigné de la scène

Malgré son rôle clé dans la création de la comédie musicale, Elton John a révélé qu’il n’avait pas pu assister au spectacle en raison d’une grave infection oculaire. "Je n'ai pas pu assister à de nombreuses présentations, car comme vous le savez, j'ai perdu la vue", a déclaré le chanteur de 77 ans lors d'un gala organisé dimanche soir à Londres pour la première de ce spectacle, adaptation du film éponyme à succès de David Frankel, sorti en 2006. "Il est donc difficile pour moi de le voir, mais j'aime l'entendre et, ce soir, il sonnait bien", a-t-il ajouté.

Début septembre, Elton John avait révélé avoir attrapé une infection oculaire à l'oeil droit lors de vacances dans le sud de la France l'ayant "laissé avec une vision limitée dans un oeil". "Je suis en train de guérir, mais c'est un processus extrêmement lent et il faudra un certain temps avant que la vue ne revienne dans l'œil touché", avait-il alors ajouté.

En novembre, il avait précisé à la chaîne américaine ABC qu'il ne voyait plus rien de l'œil droit et que son "œil gauche n'était pas au mieux de sa forme". Il avait également indiqué que ses problèmes de santé l'empêchaient de travailler sur de nouveaux projets musicaux.

Les billets pour "Le Diable s'habille en Prada" sont en vente jusqu’au 18 octobre 2025, preuve de l’ambition de cette production dans le West End londonien. Ce spectacle s'inscrit dans une tendance, avec l’arrivée prochaine d’autres adaptations musicales de films cultes, comme Lolita malgré moi ("Mean Girls"), déjà à l’affiche.