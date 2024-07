Fin du direct pour Cyril Hanouna sur C8, après de multiples sanctions

Partager:

Les émissions en direct pour Cyril Hanouna, c'est terminé: la chaîne C8 s'est engagée mardi devant l'Arcom à diffuser "Touche pas à mon poste" avec un différé allant jusqu'à 45 minutes, après des débordements sanctionnés à de multiples reprises. "C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus nous permettant de garantir la maîtrise de son antenne", a déclaré Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, la maison mère de C8.

La durée précise de ce différé, qui sera mis en place dès la rentrée, reste à déterminer. Entendus par le régulateur de l'audiovisuel à l'occasion du renouvellement de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT), les dirigeants de C8 doivent encore se mettre d'accord sur ce point. "Nous envisageons un +time-delay+ (différé, NDLR) de minimum 30 minutes, en accord avec Cyril Hanouna", a affirmé M. Viret. "Tous les différents manquements sont dans cette émission", a-t-il reconnu. C8 a cumulé ces dernières années plus de 7,5 millions d'euros d'amendes en raison des polémiques provoquées par sa vedette, animateur-producteur controversé. La plus grosse partie vient d'une sanction record de 3,5 millions d'euros en février 2023, à cause d'insultes proférées par M. Hanouna à l'encontre du député LFI Louis Boyard. Les autres concernent de fausses informations, des abus verbaux ou de la publicité clandestine.

Le président du groupe Canal+, Maxime Saada, a indiqué que le différé avait déjà été testé: "Tant qu'on n'avait pas testé la possibilité, ce week-end, on n'était pas prêts à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêts." Abandonner le direct, "ce sera à regret", a-t-il concédé. "Cyril Hanouna est le seul à pouvoir faire autant de direct dans une journée. Les autres n'en sont pas capables. (...) C'est une force", a-t-il jugé. - C8 "première" sur la TNT - "Ce direct a contribué à faire de C8 la première chaîne de la TNT. Alors, je ne vais pas vous citer des cibles, des trucs, et puis vous dire: dans le Gard, sur les gens qui ont entre 47 et 50 ans, on est les premiers. Non. C8 est bien la première chaîne de la TNT aujourd'hui. Elle réunit plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés chaque jour", a détaillé M. Saada, distinguant la TNT des "chaînes hertziennes" comme TF1.